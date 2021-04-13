شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية بالداخلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، بمدينة موط بالداخلة يرافقه الدكتور نبيل حنفى، رئيس المركز.

اطمئن على توافر السلع الأساسية والتموينية وكفاية الأرصدة الموجودة بالمخازن للاستهلاك خلال شهر رمضان، ووجه الزملوط بفتح منفذ كفرع للشركة بالوحدة المحلية لمركز الداخلة لخدمة العاملين والمواطنين، ومراجعة أرصدة السلع والتأكد من صلاحيتها بشكل دوري.