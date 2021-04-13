شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الشرع في صلاة التراويح في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، على سؤال ما هو حكم الشرع في صلاة التراويح في رمضان؟.

وقالت الإفتاء في ردها: «صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وهي سنة تصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء».

وتابعت الإفتاء: «وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة –أي أمر ندب وترغيب– فيقول من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد لَقِيَ صلى الله عليه وسلم ربه والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضي الله عنه بالجماعة في القيام».

وشددت الإفتاء في ردها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد