شكرا لقرائتكم خبر عن هل هلالك يا شهر الصوم.. شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بعناقيد الزينة ومدافع الإفطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«وحوي يا وحوي إياحة .. روحت يا شعبان إياحة.. وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي يا وحوي إياحه، هل هلالك والبدر أهو بان يالا الغفار، شهر مبارك وبقاله زمان يالا الغفار، محلا صيامك فيه صحة وعال يالا الغفار، جيت في جمالك سقفوا يا عيال يالا الغفار، هاتي فانوسك يا اختي يا إحسان يالا الغفار».. كلمات تراثية تربى عليها المصريون منذ عقود وباتت بمثابة أيقونة شهر الصوم شهر رمضان الكريم.

وبمجرد قدوم شهر رمضان يتسابق المواطنون إلى تهيئة أحيائهم لاستقبال شهر رمضان، حيث يتم تزيين الشوارع بزينة رمضان وعناقيد الكريستال المضيئة ومجسمات من مدافع الإفطار، تعبيرًا عن حبهم وشغفهم لاستقبال الشهر الكريم.

المصرى اليوم رصدت مظاهر البهجة والفرحة في العيد من شوارع الإسكندرية، لاستقبال شهر رمضان، حيث تزينت الشوارع بعناقيد الزينة المضيئة من الكريستال والبلاستيك، فضلاً عن وضع مدافع الإفطار في كل شارع تعبيرًا عن فرحتهم بقدوم شهر الروحانيات.

لم يكتف المواطنون بتعليق الفوانيس وعناقيد الزينة، بل قاموا بتجميل الجدران ودهان الأرصفة حتى تكون مهيئة هى الأخرى لاستقبال شهر رمضان، والاستمتاع بروحانيته غير عابئين بفيروس كورونا، كما تم دهان واجهات المنازل، خاصة في الأحياء الشعبية ووضع رسومات الشخصيات الرمضانية ومجسمات لها، ووضع مجسم لمدفع يحمل علم مصر وتعليق زينة رمضان في الشارع بأكمله مع وضع أنوار وأضواء مختلفة.

وشهدت أسعار الزينة خاصة الخيامية ارتفاعا كبيرا هذا العام، حيث تراوح سعر الستارة الخيامية ما بين 40 و90 جنيها وأكياس خدادية الأنتريه ما بين 25 و45 جنيهًا حسب الشكل والخامة المستخدمة فى الزينة، كما بلغ سعر الزينة الخيامي للفرع طول 5 أمتار مثلاً 20 و35 جنيها، وبلغ سعر مفرش السفرة البلاستيك 40 جنيها للعلبة الواحدة، ويتراوح سعر الزينة الكرتون للأبواب، بأشكال رمضانية من 15 إلى 20 جنيها، كما يتراوح سعر حبل الفوانيس الألوان المضيئة ما بين 55 و 65 جنيها.

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)

شوارع الإسكندرية تستقبل رمضان بـ عناقيد الزينة و"مدافع الافطار": هل هلالك يا شهر الصوم (صور)