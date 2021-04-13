شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تصدر توجيهات مشددة بدفع معدلات العمل بالمشروعات المختلفة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات مشددة لجميع الجهات التابعة للوزارة، بضرورة دفع معدلات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، سواء بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان، وجهاتها التابعة تتولى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات، سواء فى مدن الجيل الرابع، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأوضح وزير الإسكان، أن شهر رمضان المبارك، هو شهر العمل والإنتاج، وبذل الجهد والمثابرة على العمل، وهو شهر الانتصارات والإنجازات، مؤكداً أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد إنجازا كبيراً فى ملف التنمية العمرانية، تعود فوائده على جموع المصريين.