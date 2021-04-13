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السكة الحديد تبدأ اليوم العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الثلاثاء تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط خلال شهر رمضان بما يتماشى مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، والتعديلات كالتالى :

أولا: خط القاهرة/ الإسكندرية :\

ـ قيام قطار 23 مكيف القاهرة/ الإسكندرية 17.30 بدلا من الساعة 17.25 ليصل الإسكندرية 21.40.

ـ قيام قطار 572 سياحي الإسكندرية/ بورسعيد 16.10 بدلا من 15.55 ليصل بورسعيد 22.30.

ثانيا: خط القاهرة/ بورسعيد :

ـ قيام قطار 959 سياحى القاهرة/ الإسماعيلية 17.20 بدلا من 17.45 ليصل الإسماعيلية 20.20

 

ثالثا: خط طنطا/ المنصورة :

ـ قيام قطار 297 اكسبريس طنطا/ المنصورة من طنطا 7.35 بدلا من 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب ليصل المنصورة 8.50.

ـ  قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا 13.40 بدلا من 13.00 ليصل المنصورة 15.10.

ـ  وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة/ طنطا  بمحطة صفط تراب ليصل طنطا 14.45

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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