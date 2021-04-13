شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الثلاثاء تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط خلال شهر رمضان بما يتماشى مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، والتعديلات كالتالى :