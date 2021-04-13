شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الثلاثاء تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط خلال شهر رمضان بما يتماشى مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، والتعديلات كالتالى :
ـ قيام قطار 23 مكيف القاهرة/ الإسكندرية 17.30 بدلا من الساعة 17.25 ليصل الإسكندرية 21.40.
ـ قيام قطار 572 سياحي الإسكندرية/ بورسعيد 16.10 بدلا من 15.55 ليصل بورسعيد 22.30.ثانيا: خط القاهرة/ بورسعيد :
ـ قيام قطار 959 سياحى القاهرة/ الإسماعيلية 17.20 بدلا من 17.45 ليصل الإسماعيلية 20.20
ثالثا: خط طنطا/ المنصورة :
ـ قيام قطار 297 اكسبريس طنطا/ المنصورة من طنطا 7.35 بدلا من 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب ليصل المنصورة 8.50.
ـ قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا 13.40 بدلا من 13.00 ليصل المنصورة 15.10.
ـ وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة/ طنطا بمحطة صفط تراب ليصل طنطا 14.45