شقق جديدة بالأسعار والإجراءات.. "التعمير والإسكان" يطرح وحدات مشروع المنتزه بـ6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان بدء الحجز في شقق مشروع المنتزه بمدينة 6 أكتوبر وهي وحدات نصف تشطيب، بمنطقة جنوب الأحياء على طريق الواحات، ويتم التقديم والحجز بشكل إلكتروني على الموقع المخصص للحجز بين البنك وهيئة المجتمعات العمرانية (اضغط هنا).

وينشر "الخليج 365" خطوات الحجز وأسعار ومواصفات الوحدات وكراسة الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

2- تعتبر كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.

3- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

4- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

5- يقر المتقدم للحجز بمعاينة المشروع والعمارة والوحدات المعروضة والموضح بيانها بهذه

6- جميع المخاطبات الصادرة من البنك لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لأثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز.

خطوات الحجز:

- يبدأ الحجز من اليوم حتى 20 مايو المقبل، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

- في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع يقوم المتقدم بأنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل/ الإيميل/التليفون مع العلم أن الموقع لا يسمح بتسجيل عميل جديد برقم موبايل تم استخدامه من قبل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص باسم الابن القاصر "الرقم الموضح بشهادة الميلاد" مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

- يجب تسجيل البريد الإلكتروني mail E- لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي) وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات يضغط العميل على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

- الخطوة الثانية: (مراجعة داخلية بالبنك) 23 : 27 مايو، ثم تأتي الخطوة الثالثة (الحجز) اعتبارا من يوم 1 : 3 يونيو في تمام الساعة 11.59 مساء.

الأسعار والمواصفات:

سجلت أقل وحدة في المشروع 981 ألف جنيه ومساحتها 132 مترًا، حيث يتم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه ثم استكمال جدية الحجز لـ15% حيث سيتم سداد 47 ألف آخرى، ويتبقى 834 ألف يتم سدادهم لمدة 10 سنوات بفائدة 12.5%.

كما سجلت الوحدة الـ174 متر مليون و460 ألف، حيث يتم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه ثم استكمال جدية الحجز لـ15% حيث سيتم سداد 119 ألف، ويتبقى مليون و241 ألف يتم سدادهم لمدة 10 سنوات بفائدة 12.5%.

طريقة السداد:

1- سداد مقدم حجز 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه مصروفات تسجيل.

2- يستكمل الـ15 %من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز.

3- يتم سداد باقي ثمن الوحدة الـ85% على أقساط شهرية متساوية لمدة 10 سنوات بعائد 12%، 25% متناقصة طبقا للمبالغ الموضحة بالجدول المرفق، يستحق القسط الأول من الشهر التالي لتاريخ التعاقد على الوحدة.

4- سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة أعمال صيانة.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: