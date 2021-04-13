كورونا في 24 ساعة| تطور جديد.. وتحذير من التجمعات.. و5 أعراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159999 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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التزام تام.. الأوقاف تعلق على اختبار أول صلاة تراويح بعد فتح المساجد (صور)

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أحمد موسى يعلن تلقيه لقاح سينوفارم الصيني لمواجهة كورونا

"مرض كورونا خطير".. خالد النبوي يكشف تطورات حالته الصحية

مصدر لمصراوي: مسحة طبية للشناوي للتأكد من إصابته بكورونا

"الصحة" تعلن المواعيد الجديدة لمراكز تطعيم لقاح الكورونا في رمضان

كورونا اليوم: هذه اللقاحات لا توفر حماية عالية.. واحذر 5 أعراض فموية للفيروس

"والله بعودة".. تراويح أولى ليالي رمضان في جامع عمرو بن العاص (صور وفيديو)

خبرا ء من وكالة الأدوية الأوروبية في روسيا لتقييم لقاح سبوتنيك في

الصحة العالمية: إصابات ووفيات كورونا على مستوى العالم ترتفع للأسبوع السابع

أردوغان: تقديم 150 ألف جرعة من لقاحات مضادة لكورونا غدا للشعب الليبي

رئاسة شئون الحرمين الشريفين: مستعدون لاستقبال معتمري شهر رمضان المبارك

ءتطور جديد.. اللقاحات الصينية لا توفر حماية عالية ضد كورونا

وزارة الصحة العراقية توصي بتطبيق حظر تجوال جزئي خلال شهر رمضان

السعودية: عودة ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أثينا توزع 380 ألف اختبار للكشف عن الاصابة بكورونا مجانا

رابطة تجار السيارات: نقص المعروض سبب ارتفاع الأسعار.. والحل لقاح كورونا

فاينانشيال تايمز: أوروبا تكثف حملات التطعيم ضد كورونا بعد بداية بطيئة لمكافحة الموجة الثالثة

النواب يوقعون على إقرار قبل الحصول على التطعيم ضد كورونا

المغرب: الحالة الوبائية لكورونا مقلقة والانفراجة تعتمد على التوسع في أخذ اللقاحات

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