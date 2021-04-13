بعد انتشاره على "فيس بوك".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على طفل بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأطفال للاعتداء الجنسي من قبل أحد أقاربه "زوج خالته".

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لعام 2020.. وورد وقتها بلاغا لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من والدة الطفل "ربة منزل"، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ بتضررها من زوج شقيقتها، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالتعدي جنسياً على نجلها 7 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المشار إليه في حينه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة العامة وتم حبسه على ذمة ذات القضية.