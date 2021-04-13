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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت وزارة الصحة عن قواعد التسوق الآمن في زمن الكورونا والتى جاءت كالتالي:
1- استخدم المناديل المعقمة أو أحضر معك مناديل وبللها لتعقيم الأسطح التي يمكن أن تلمسها
(أكبر خطر للإصابة بالفيروسات عند التسوق هو عند لمس عربة التسوق أو السلة).
2- تخلص فورا من المناديل بشكل آمن في أقرب سلة مهملات بعد وضعها في كيس صغير.
3- تجنب لمس وجهك بأي شكل من الأشكال.
4- حاول وضع البقالة ومشترواتك في أكياس بنفسك.
5- احمل مطهر اليد معك واستخدمه طوال رحلة التسوق بعد أي لمس لأي أسطح.
6 - حاول زيادة المسافة والتباعد بينك وبين المتسوقين.
7- حاول زيادة المسافة بينك وبين موظفي المتجر.
8- عند الحضور للمنزل ضع كافة مشترواتك في سلة كبيرة خارج المنزل ثم إبدأ بنقلها للداخل كل كيس لوحده إلي المطبخ.
9- تخلص من كافة الأكياس في كيس واحد مغلق وضعه في سلة المهملات.
10- غسيل الفاكهة والخضروات بشكل جيد بالماء والخل.
11- مسح كافة أسطح المعلبات بشكل جيد بالماء والصابون.
12- اغسل يديك بعد الانتهاء من كافة الأمور.
13- طهر مقابض أبواب السيارة ومقابض الأبواب المنزلية.
14- طهر مفاتيح المنزل ومفاتيح السيارة وأية متعلقات معك.
15- ينصح بوضع كافة ملابس الخروج في الغسالة مباشرة و أخذ حمام دافئ بالماء والصابون.
16- حاول تقليل مرات الذهاب إلي التسوق قدر الإمكان.
قواعد تحضير الطعام