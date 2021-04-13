شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة في منشور اليوم 5 قواعد لتحضير الطعام بطريقة صحية أولها حفظ الطعام فى درجة حرارة مناسبة، وثانيها أن يكون الطعام ناضجا، وثالثها استعمال مصدر آمن للمياه فى عملية الطبخ، ورابعها أن يحفظ الطعام فى مكان آمن، وخامسها طهية جيداً.

وكشفت وزارة الصحة عن قواعد التسوق الآمن في زمن الكورونا والتى جاءت كالتالي:

1- استخدم المناديل المعقمة أو أحضر معك مناديل وبللها لتعقيم الأسطح التي يمكن أن تلمسها

(أكبر خطر للإصابة بالفيروسات عند التسوق هو عند لمس عربة التسوق أو السلة).

2- تخلص فورا من المناديل بشكل آمن في أقرب سلة مهملات بعد وضعها في كيس صغير.

3- تجنب لمس وجهك بأي شكل من الأشكال.

4- حاول وضع البقالة ومشترواتك في أكياس بنفسك.

5- احمل مطهر اليد معك واستخدمه طوال رحلة التسوق بعد أي لمس لأي أسطح.

6 - حاول زيادة المسافة والتباعد بينك وبين المتسوقين.

7- حاول زيادة المسافة بينك وبين موظفي المتجر.

8- عند الحضور للمنزل ضع كافة مشترواتك في سلة كبيرة خارج المنزل ثم إبدأ بنقلها للداخل كل كيس لوحده إلي المطبخ.

9- تخلص من كافة الأكياس في كيس واحد مغلق وضعه في سلة المهملات.

10- غسيل الفاكهة والخضروات بشكل جيد بالماء والخل.

11- مسح كافة أسطح المعلبات بشكل جيد بالماء والصابون.

12- اغسل يديك بعد الانتهاء من كافة الأمور.

13- طهر مقابض أبواب السيارة ومقابض الأبواب المنزلية.

14- طهر مفاتيح المنزل ومفاتيح السيارة وأية متعلقات معك.

15- ينصح بوضع كافة ملابس الخروج في الغسالة مباشرة و أخذ حمام دافئ بالماء والصابون.

16- حاول تقليل مرات الذهاب إلي التسوق قدر الإمكان.