شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواقيت الصلاة وموعد الإفطار في أول أيام رمضان 13 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تتصدر مواقيت الصلاة في شهر رمضان 2021 – 1442 هجريا محركات البحث في مصر والعالمين العربي والإسلامي، خلال شهر رمضان. ويبحث المسلمون عن ميقاتي صلاتي الفجر والمغرب خلال الشهر الكريم لمعرفة موعد الإفطار والوقت الذي يتناولون فيه وجبة السحور. الظهر: 11:56 ص العصر: 3:30 م المغرب: 6:21 م العشاء: 7:42 م موعد صلاة فجر 2 رمضان: 3:59 ص الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954