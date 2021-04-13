شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها «رامز عقله طار» و«ملوك الجدعنة» و«قصر النيل».. مواعيد برامج ومسلسلات «MBC مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شبكة قنوات «MBC مصر»، مواعيد وتوقيتات عرض المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية التي تضم أبرز النجوم، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الشبكة أنه سيتم عرض برنامج «رامز عقله طار» لرامز جلال يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على «MBC مصر» 6:30 مساءً، ويُعاد 12:00 منتصف الليل.

ويواصل رامز جلال بقدم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج «رامز عقله طار»، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتابعت: مسلسل «ملوك الجدعنة» للفنانين مُصطفي شعبان وعمرو سعد يُعرض يومياً على «MBC مصر»، 7:00 مساءً، ويُعاد 12:30 بعد منتصف الليل، و1:00 ظهراً.

المسلسل يجمع النجمين مُصطفي شعبان وعمرو سعد في أول إطلالة لهما معاً في تجربة جديدة ومُختلفة من خلال الدراما المميزة «ملوك الجدعنة»، الذي تدور أحداثه حول قصة صعود شابين من قاع المُجتمع يتعرضان للكثير من الصعوبات والمشاكل في إطار غير تقليدي.

مُسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، وآخرين... ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.

وأضافت: مسلسل «لحم غزال» للفنانة غادة عبدالرازق يُعرض يومياً على «MBC مصر»، 8:00 مساءً، ويُعاد 1:30 بعد منتصف الليل، و2:00 ظهراً.

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في أجواء شعبية تمزج بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتلعب غادة عبدالرازق دور«غزال» في إطار غير تقليدي.

المسلسل يُشارك في بطولته غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

أمام برامنج «خمس نجوم» يُعرض يومياً على «MBC مصر»، 9:00 مساءً، ويُعاد 3:00 عصراً، ويُعاد على «MBC مصر2» 6:00 مساءً، ويجمع خمسة من النجوم يجتمعون لأول مرة معاً هم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، ويُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إليهم عدد آخر من النجوم في كل حلقة.

مسلسل «قصر النيل» للفنانة دينا الشربيني يُعرض يومياً على «MBC مصر»، 9:30 مساءً، ويُعاد 4:30 عصراً، ويُعاد على «MBC مصر2» 1:00 بعد منتصف الليل.

تدور وقائع المسلسل في أجواء مصر في خمسينيات القرن الماضي، حيث تتشابك الأحداث بين العلاقات العائلية والمتغيرات السياسية الساخنة في هذه الفترة.

يُشارك في بطولة «قصر النيل» مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم منهم صلاح عبدالله، ريهام عبدالغفور، محمود البزاوي، أحمد مجدي، وآخرين.. والمُسلسل تأليف محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج خالد مرعي.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» للنجمين أمينة خليل ومحمد ممدوح يُعرض يومياً على «MBC مصر»، 10:30 مساءً، ويُعاد 5:30 عصراً، ويُعاد على «MBC مصر2» 1:00 بعد منتصف الليل.

المُسلسل كوميدي اجتماعي وتدور أحداثه في صراع كوميدي عائلي يومي غير تقليدي يجمع الكثير من الكواليس الشيقة.

والمُسلسل بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، على قاسم، سلوى محمد على.. وآخرين.. وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

كما تعرض القناة كرتون «فنانيس» يومياً 6:15 مساءً، وهو عبارة عن برنامج أنيمشن يومي يجمع شخصيات فنانيس الشهيرة، حيث يُقدمون خلال الحلقات عددا من المُغامرات الكوميدية المُرتبطة بالشهر الفضيل.

مسلسل «2020» يجمع نادين نجيم وقُصي خولي، ويُعرض يومياً على «MBC مصر2» 8:00 مساءً، ويُعاد 2:00 ظهراً و3:00 بعد منتصف الليل.

وتتأرجح الأحداث بين الثأر والعدالة والحب، فـنادين هي ضابط برتبة نقيب في قوى الأمن الداخلي، تقرر إكمال مسيرة شقيقها الذي قُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات. وقصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة! هذا ما تكشف عنه الستار خفايا.

ويُشارك في المسلسل نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، ورنده كعدي وفؤاد شرف الدين، كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف شرف، وهو من تأليف الكاتبين بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر،

«ممنوع التجول» يُعرض يومياً على «MBC مصر2»، 12:00 مساءً، وفيه يسلط النجم ناصر القصبي الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا على العالم من تباعدٍ اجتماعي وإقفال للمطارات والتعليم عن بعد وغير ذلك.

ويُشارك في «ممنوع التجوّل»، ناصر القصبي، وحبيب الحبيب، راشد الشمراني، فايز المالكي، إلهام على، أسيل عمران، عبدالمجيد الرهيدي، على الحميدي، خالد الفراج، هبة الحسين، فاطمة الحوسني، ماجد مطرب فواز وآخرين.

برنامج «من القلب للقلب» يُعرض يومياً على «MBC مصر2»، 3:00 عصرا، ويفتح نافذة يومية للمشاهدين بهدف تطوير المظاهر السلوكية والارتقاء بالمُعاملات اليومية.

ويستضيف البرنامج يومياً على مدار الشهر الكريم د. أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فيما ستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي لعرض نماذج من قصص تبرز تفاعلهم مع الأحداث اليومية بصورة إيجابية.

«ملح وسكر» أشهى المأكولات في مطبخ الشيف ميريت، يُعرض يومياً على «MBC مصر»، 3:30 عصراً، ويقدم أشهى وأطيب الأطعمة وأقلّها ضرراً في الوقت نفسه، وتُقدمها يومياً «الشيف ميريت أسامة» في مطبخها الشهير على مدار الشهر الكريم.

برنامج «صباحك مصري» يُعرض يومياً على «MBC مصر2»، 12:00 ظهرا، وفيه يواصل البرنامج تقديم مُتابعات إعلامية صباحية لمُختلف الأحداث الإجتماعية إلى جانب مجموعة واسعة من النصائح الصحية وسواها.

أما برنامج «مُهيب ورزان في رمضان» فيُعرض يومياً على «MBC مصر»، 11:30 ظهرا، وفيه يُقدم مُهيب عبدالهادي ورزان مغربي برنامج المُسابقات اليومي «مُهيب ورزان في رمضان»، حيث تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.