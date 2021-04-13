شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم لطلاب الثانوية: من تعرض لمشكلة تقنية بالامتحانات لن يؤدى اختبارً تكميليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن من تعرض لمشكلة تقنية بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالفصل الدراسى الأول لن تعقد لهم امتحانات تكميلية خلال الأيام الحالية، لأن الوزارة اعتبرت كل من تعرض لمشكلة فنية أثناء الامتحانات اجتاز اختبارات الفصل الدراسى الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021-2020.

وجاءت الضوابط كالتالي:

- تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى (فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).

- تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.