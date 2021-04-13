شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن طرح 10 اكشاك بالعريش لشباب الخريجين (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن بدء التسجيل وسحب استمارات وكراسة الشروط لمشروع تشغيل الشباب لـ10 أكشاك مطورة بمساحة 25 مترا للكشك، والمقامة بميدان الرفاعى.

وأكدت المحافظة، في بيان الاثنين، أن التقديم اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى الاثنين بعد المقبل، وذلك طبقا لعدد من الشروط، بينها أن يكون المتقدم من شباب الخريجين، وألا يقل سنه عن 21 عاما ولا يتجاوز 40 عاما عند تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، وألايتقدم لأكثر من نشاط، واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية بعد التعاقد على الكشك.

وأشار البيان إلى أن الأنشطة المقترحة للتشغيل، هي المشروبات الساخنة، والمثلجات واآيس كريم، والعصائر، والورد وتزيين السيارات، والخردوات والإكسسوارات الحريمي والرجالي، والفول والفلافل.

ولفت البيان إلى أنه يتم إرفاق عدد من المستندات عند التقدم وهي صورة المؤهل الدراسى، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو الإعفاء متها أو الخدمة العامة للجنسين، وصحيفة حالة جنائية مقدمة لديوان عام المحافظة، وطابعة تأمينية معتمدة، وملخص النشاط حسب النموذج المعد لذلك بكراسة الشروط، وإيصال شراء كراسة الشروط المسلم من خزينة الديوان العام.

وتابع البيان، أنه ستجرى القرعة العلنية للمتقدمين في يوم سيتم تحديده فيما بعد، وسيعلن عنه على البوابة الإلكترونية للمحافظة، مؤكدا سحب كراسة الشروط من الإدارة العامة للإنتاح والشؤون الاقتصادية بديوان المحافظة، مقابل سداد 50 جنيها.