شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين ابتاع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، كما ناشد أصحاب المحال والمطاعم والعاملين بهم ارتداء الكمامات حرصا على سلامة المترددين على تلك المحال والمطاعم وسلامتهم.

وشدد المحافظ، خلال جولة تفقدية على أصحاب المطاعم والعاملين بها وأصحاب المقاهي ومحال بيع المواد الغذائية، ارتداء الكمامات، مؤكداً أن صاحب المحل والمقهى هو من يتخذ قرار غلق محله بنفسه لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم.