شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاقصر يستقبل قافلة «أبواب الخير» للأسر الاولى بالرعاية بقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، الإثنين، المساعدات المخصصة للمحافظة ضمن قافلة «أبواب الخير»، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن الإجتماعي لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان 2021.

وتشتمل القافلة على 6000 كرتونة مواد غذائية و15 طن فراخ و30 طن بطاطس، والتي تأتي استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين .

وتشمل المساعدات الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن المحافظة وستقوم بالتوزيع جمعية الأورمان اعتباراً من 14 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، ضمن خطة تنموية يشارك في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية .