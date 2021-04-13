شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاقصر يستقبل قافلة «أبواب الخير» للأسر الاولى بالرعاية بقرى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، الإثنين، المساعدات المخصصة للمحافظة ضمن قافلة «أبواب الخير»، التي ينفذها صندوق «تحيا مصر» بالتعاون مع جمعية الأورمان ووزارة التضامن الإجتماعي لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان 2021.
وتشتمل القافلة على 6000 كرتونة مواد غذائية و15 طن فراخ و30 طن بطاطس، والتي تأتي استكمالا للجهود المجتمعية للدفع بجهود الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وتشمل المساعدات الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن المحافظة وستقوم بالتوزيع جمعية الأورمان اعتباراً من 14 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، ضمن خطة تنموية يشارك في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية .
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