شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 3 علماء بجامعة سوهاج بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، إن المجلس الأعلى للثقافة أعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2020.

وأوضح عزيز أنه فاز من الجامعة كل من الدكتور محمود عبدالعاطي الأستاذ بكلية العلوم، بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجيا المتطورة، والدكتور محمود عبدالعليم الأستاذ بكلية العلوم بجائزة الدولة التشجيعية في مجال علوم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور أحمد محمد سيد الأستاذ بكلية التكنولوجيا والتعليم بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.

وهنأ رئيس جامعة سوهاج، أساتذة الجامعة علي تفوقهم وتميزهم في مختلف المجالات، معرباً عن فخره واعتزازه بالعلماء الأجلاء الذين نجحوا في الحصول على جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية التي تعتبر وسام تقدير لكل الباحثين والعلماء بجميع الجامعات لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.