شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، الإثنين، حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مراكز ومدن المحافظة، حيث تم ضبط 25 قضية تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية و6 قضايا مخالفات مخابز بلدية، كما تم ضبط 3 قضايا بيع أزيد من التسعيرة، و10 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

وتحررت محاضر للمخالفات وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.