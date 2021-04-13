شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 8 أطنان قمامة من شوارع الحسنة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، استمرار حملات النظافة والتطهير في جميع شوارع المدينة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، باتخاذ كل الإجراءات في مواجهة كورونا ومنعا لانتشار الأمراض.

وأكد أسامه عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم استكمال أعمال النظافة اليومية والعمل على رفع كفاءة المدينة بالكامل من جميع المتناثرات والنفايات والقمامة من داخل وخارج شوارع المدينة، وأضاف أنه تم رفع 8 أطنان من المخلفات والقمامه المتراكمة من مختلف شوارع ومناطق المدينة، مناشدا المواطنين ضرورة إلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضارى للمدينة وحرصآ على صحة وسلامة المواطنين، بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.