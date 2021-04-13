شكرا لقرائتكم خبر عن عمل الرفع المساحى لمحطة رفع الصرف الصحي بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بسرعة إنهاء أعمال مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة الزينية.

حيث تم الاثنين أعمال الرفع المساحي لموقع محطة رفع صرف صحي كل من محطة (الحامدين و الشاعر وجاد الكريم).

وفى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحري بتنفيذ تمهيد طريق نجع جاد الكريم بقيادة كرم ضاحى رئيس قرية المدامود بحري و حميلى عبدالرحمن سكرتير القرية.