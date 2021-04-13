شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من اليوم.. مترو الأنفاق يعمل حتى الثانية صباحا في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المترو سيعمل لمدة 21 ساعة ونصف تقريبا بدلا من 20 ساعة، بدءا من اليوم وطوال شهر رمضان.

وعدلت الشركة جدول التشغيل اليومي للقطارات ومواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة.

وقررت الشركة قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ليصل محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 1:45 تقريبا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، ليصل حلوان الساعة 2 صباحا، وبالنسبة للخط الثاني فإن آخر قطار يتحرك من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، ومن محطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات، ويكون آخر قطار الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص.

وأضافت الشركة أن مواعيد بداية التشغيل ثابتة، وهي 5:30 ص في الخطوط الثلاثة.