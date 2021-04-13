شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يقرر تطبيق اختبار شفهى شهريا للإنجليزى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تطبيق اختبار شفهي لمادة اللغة الإنجليزية شهريا على سنوات النقل ابتدائي اعدادي ثانوي في جميع المعاهد الأزهرية عادي نموذجي ، خاص، من العام القادم 2021/ 2022 م على ألا يضاف للمجموع لحين تدريب كافة المعلمين والموجهين وجميع المعنيين بالعملية التعليمية.

وكذلك التنبيه على موجه عام اللغة الإنجليزية وجميع الادارات التعليمية التابعة للمنطاق بقيام موجه عام اللغة الإنجليزية و الموجهين الأوائل والموجهين بالمتابعة والإشراف الفني وتدريب جميع معلمي اللغة الانجليزية بتطبيق وممارسة مهارتی الاستماع والتحدث داخل الفصول وتدريب جميع الطلاب عليها من خلال تنفيذ أنشطة المنهج المقررة .

بالإضافة إلى قيام كل معهد بتجهيز كشوف خاصة بأسماء الطلاب على أن يكون التقييم من 10 درجات، ولا تضاف للمجموع، ويطبق الاختبار شهريا عن طريق كل معلم في فصله، وعلى الموجهين متابعة إجراء الاختبارات الشفهية والتوقيع على كافة كشوف التقييمات و التنبيه بعمل يوم إذاعي باللغة الإنجليزية أسبوعيا في طابور الصباح لممارسة مهارتي التحدت والاستماع على أن يكون ذلك تحت إشراف معلمي اللغة الانجليزية .