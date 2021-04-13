شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام مهمة عن خطة الحكومة لتطوير العشوائيات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر صندوق تطوير العشوائيات، عددا من الأرقامة المهمة حول تطوير المناطق العشوائية في مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تم قطع شوط كبير، وبذلت مجهودات فى القضاء على العشوائيات بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليار جنيه.

ونرصد فيما يلى 10 أرقام مهمة عن تطوير العشوائيات فى مصر

1- الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالى 357 منطقة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات

2- يتبقى تطوير 45 منطقة عشوائية جارِ العمل بها حالياً

3- الانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية نهاية العام الحالي

4- بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير المناطق العشوائية حوالى 39 مليار جني

5- يوجد في مصر 152 ألف فدان مناطق غير مخططة، والتي تمثل حوالي 37% من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030

6- الانتهاء من تطوير 30 سوقاً عشوائياً من إجمالي 1150سوقاً ويتم العمل حالياً في 15سوقاً آخر

7- تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الأسواق العشوائية 44 مليار جنيه

8- الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فداناً من إجمالي 152 ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة

9- بدء الأعمال في تطوير 79 منطقة غير مخططة أخرى على مساحة 6941 فداناً

10- تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق العشوائية غير المخططة حوالي 318 مليار جنيه