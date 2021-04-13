شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تعميم المحررات المؤمنة بالمحاكم والشهر العقارى فى7محافظات.. 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى وزارة العدل فى 30 أبريل الجارى، من المرحلة الثانية لتعميم المحرارات المؤمنة والذكية بنطاق المحاكم الابتدائية، ومكاتب الشهر العقارى، والسجل العينى، وفروع التوثيق فى 7 محافظات هي القليوبية، والمنوفية، وطنطا، وبورسعيد، والإسماعيلية، والفيوم، وبني سويف.

واتخذت الدولة عدة إجراءات لتأمين وحماية الوثائق والأوراق الرسمية من التزوير، حيث قامت بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والذى يحتوى على أكبر مصنع فى العالم للأوراق المؤمنة الذى يقوم بانتاج المحررات المؤمنة والمتضمنة 10 علامات تأمينية في كل محرر بعضها مرئى والآخر غير مرئى، وهو ما يجعل من تقليد أو تصوير صورة طبق الأصل من المحرر المؤمن عملية شبه مستحيلة خاصة وأن العلامات غير المرئية تحتاج أجهزة وأدوات معينة لرؤيتها.

وبدأ العمل باستخدام المحررات المؤمنة كمرحلة أولى بنطاق المحاكم الابتدائية ومكاتب الشهر العقارى والسجل العينى وفروع التوثيق فى ثلاث محافظات هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ثم تأتي المرحلة الثانية التي سيتم الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل، بتطبيقها في 7 محافظات هي القليوبية، والمنوفية، وطنطا، وبورسعيد، والإسماعيلية، والفيوم، وبني سويف.

أما المرحلة الثالثة فستنتهي 30 يونيو 2021 وتشمل 7 محافظات هي البحيرة، ومرسى مطروح، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط فيما تاتي المرحلة الرابعة والأخيرة والتي ستبدأ من 1 يوليو 2021 حتى نهاية العام في الـ10 محافظات المتبقية.