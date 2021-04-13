شكرا لقرائتكم خبر عن غلق نفق الأزهر اليوم قبل الإفطار بربع ساعة.. تعرف على المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغير مواعيد فتح وغلق نفق الأزهر فى شهر رمضان المعظم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، ويعرض ”الخليج 365” المواعيد الجديدة للتشغيل، والتى سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الثلاثاء مع أول يوم صيام في الشهر الكريم.

1. ستكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل

2. يتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأعمال الصيانة والنظافة

3. يوما الخميس والجمعة يتم فتح النفقين دون توقف أو غلق إلا أثناء فترة الإفطار

4. يتم غلق النفقين يوميًا قبل الإفطار بربع ساعة ويتم فتحه بعد الإفطار بربع ساعة