شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: هناك عادات سيئة تضر جهاز الأطفال المناعى أبرزها قلة الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من العادات السيئة التى تضر الجهاز المناعى عند الأطفال، أولها قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بصفة دورية وهو ما يسبب زيادة فى وزن الطفل، وعدم شعوره بالراحة النفسية ما يكون له تأثير سلبى على الجهاز المناعى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن قلة النوم وعدم الحصول على الراحة الكافية للجسم يضر بالجهاز المناعى.

وتشير الدراسات إلى أن قلة النوم تؤثر على جهاز المناعة، وتحدد جودة النوم، وتحدد قوة جهاز المناعة لديك، والقدرة على محاربة الأمراض ومستوى التعافى بشكل أسرع، والنوم هو فترة راحة أساسية يحتاجها الجسم للشفاء، وأن تحسين نوعية النوم من خلال ممارسة "إيقاف التشغيل"، أى إخراج الأجهزة قبل النوم بساعة، ويكون تعتيم الأضواء والأصوات فعالاً.

وتؤكد الدراسات أن الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان تحتوى على كمية جيدة من Prana (طاقة الحياة) وتساعد هذه الأطعمة في تقوية جهاز المناعة من ناحية أخرى، فإن الأطعمة المجمدة والمخزنة والمعالجة خالية من العناصر الغذائية، وبالتالي فإن الفواكه والخضروات المزروعة محليًا تعد دائمًا خيارًا أكثر حكمة وصحة من الخيارات المستوردة.