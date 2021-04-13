اليوم.. محاكمة طبيب أسنان بتهمة هتك عرض أربعة رجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 13 جيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة طبيب أسنان اتهم بهتك عرض 4 رجال بالقوة.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة طبيب أسنان -محبوس- إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

كانت النيابة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة باطلاعها على هذا الهاتف.

وكان الفنان عباس أبو الحسن تحدث في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن تورط طبيب أسنان مشهور بجرائم تحرش واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

وتوعد أبو الحسن الطبيب قائلًا "أعدك إني لدي ستة أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك، وسأجمع عددًا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدًا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك، واللي عنده الشجاعة للانضمام إلى الدعوى يبعتلي على الإنبوكس، رجاء احذروا الآخرين، لا أريد تعليقات، عايز رجالة يتعهدون ليوقفوا هذا المجرم".