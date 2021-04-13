شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يؤدون صلاة التراويح في مساجد الفيوم وسط إجراءات احترازية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى آلاف المصلين بمساجد مراكز محافظة الفيوم، صلاة التراويح، مساء الاثنين، وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وأدى الدكتور حسنى أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، صلاة العشاء والتراويح بمسجد ناصد الكبير بمدينة الفيوم، وأم صلاة العشاء والتراويح الشيخ جمعة عبدالفتاح إمام وخطيب المسجد، الذى حرص على أداء صلاة التراويح خلال نصف ساعة طبقا لخطة وزارة الأوقاف المعلنة باتباع الإجراءات الأحترازية داخل المساجد.