شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 200 شيشة وغلق مخبز.. نائب محافظ القليوبية يقود حملة لضبط الأسواق بشرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وممثلو الطب البيطري والصحة والتموين والمتابعة بالحي، الإثنين، حملة مكبرة لضبط الأسواق والسلع استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال بيان صحفي إن الحملة شملت المرور على أسواق الجملة، ومحال الجزارة، والمطاعم، والكافيهات، والمخابز، بنطاق الحي بشوارع ١٥ مايو وترعة الشابوري والشعراوي ومسطرد.

أسفرت الحملة عن غلق عدد من المقاهي المخالفة، ومصادرة ما يزيد عن ٢٠٠ شيشة، وتحرير محضر غلق ضد مخبز لمخالفته الأوزان المقررة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات، وتحرير محاضر ضد المحال المتعدية على حرم الطريق.