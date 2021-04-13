شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء 11 قسطرة قلبية في مستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب بجامعة الزقازيق، أجرى 11 حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ 386 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.