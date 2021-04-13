شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرم محمد رمضان ويمنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، محمد رمضان سيد، الطالب بالصف الثالث بمدرسة باها الثانوية المشتركة، بمناسبة حصوله على جائزة كأس الطالب المثالي في مسابقة «برنامج العباقرة» المذاع على قناة القاهرة والناس.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه للطالب الذي حضر بصحبة والده ومدير مدرسة باها الثانوية وإمام مسجد القرية، حيث أهداه المحافظ الطالب شهادة تقدير ومكافأة مالية، تقديرا وتشجيعا له للاستمرار في التفوق والنبوغ العلمي والدراسي، معربا عن سعادته وحرصه على استقباله وتكريمه، لحصوله هذه الجائزة وتفوقه على أقرانه من المرشحين من عدة مدارس مختلفة في برنامج يعد من البرامج البارزة والشهيرة في مجال تنظيم المسابقات العلمية والمعلومات العامة بين طلاب مصر.

من جهته، عبر الطالب عن تقديره الكامل لمحافظ بني سويف لهذه اللفتة الطبية والحرص على استقباله بمكتبه ومنحه شهادة تقدير وتحفيزه مادياً ومعنوياً، لافتا إلى أن هذا التكريم سيكون حافزاً قويا لمواصلة التفوق والنبوغ العلمي والحفاظ عليه، وموجها رسالة شكر وتقدير لأسرته ومعلميه لدعمهم الكبير له.