شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من بدء رمضان .. إحباط تهريب 46.5 ألف عبوة ألعاب نارية وشماريخ بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، تهريب كمية من الألعاب النارية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وأحكام المادتين 77 و78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، من خلال بعض الأكمنة المتحركة والثابتة بالإسكندرية، حيث تم ضبط سيارة ربع نقل ذات صندوق مغلق مرور الشرقية محملة بكراتين ألعاب نارية بكمين أبيس.

وأسفرت معاينة السيارة عن ضبط 50 كرتونة ألعاب نارية بعدد 46580 عبوة ألعاب نارية، وتم تحرير محضر ضبط رقم 323 لسنه 2021 مكافحة التهرب الجمركى التزام تجاري بالإسكندرية، وبلغت الرسوم والتعويضات الجمركية 1.5 مليون جنيه، وتم تحريز والسيارة والمضبوطات وتسليم السيارة والمضبوطات الي قسم الرمل ثان تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها .

قبل ساعات من بدء رمضان .. إحباط تهريب 46.5 ألف عبوة ألعاب نارية وشماريخ فى الاسكندرية (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. إحباط تهريب 46.5 ألف عبوة ألعاب نارية وشماريخ فى الاسكندرية (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. إحباط تهريب 46.5 ألف عبوة ألعاب نارية وشماريخ فى الاسكندرية (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. إحباط تهريب 46.5 ألف عبوة ألعاب نارية وشماريخ فى الاسكندرية (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. إحباط تهريب 46.5 ألف عبوة ألعاب نارية وشماريخ فى الاسكندرية (صور)

قبل ساعات من بدء رمضان .. إحباط تهريب 46.5 ألف عبوة ألعاب نارية وشماريخ فى الاسكندرية (صور)