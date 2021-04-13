شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحانات تكميلية لطلاب الثانوى المتخلفين عن امتحان الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس بدأت فى عقد امتحانات تكميلية للطلبة الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن المدارس أعلنت الجداول وبدأت الاختبارات تنعقد على. مستوى المدارس الثانوية فى الإدارات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان التكميلى يعقد فى منهج الفصل الدراسي الأول، بواقع (15) سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفى زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلى شرط أساسى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطالب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات التكميلية بدون درجات فهو اجتياز فقط وشرط لدخول امتحان الترم الثانى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021-2020.

وجاءت الضوابط كالتالي:

- تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى (فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).



- تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي.