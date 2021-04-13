شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر عام 2022/2021، ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.5%، فى تقريره الصادر فى يناير الماضى بنسبة زيادة 0.2 نقطة مئوية.
كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو فى البلاد إلى 5.8% فى العام المالي 2026/2025، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد فى مصر:
- ارتفاع معدل النمو الاقتصادى في العام المالى 2022/2021 ليصل إلى 5.7%
- توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 5.8% في 2025/2026.
- بلغ العجز في الحساب الجارى 3.1% في 2019/2020
- من المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 2.5% في 2025/2026.
- توقع صندوق النقد الدولى تراجع البطالة بنسبة كبيرة في 2022.
- من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021 ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022.