شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام مهمة عن توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر عام 2022/2021، ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.5%، فى تقريره الصادر فى يناير الماضى بنسبة زيادة 0.2 نقطة مئوية.

كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو فى البلاد إلى 5.8% فى العام المالي 2026/2025، ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد فى مصر: