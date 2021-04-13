شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. المترو يمد ساعات تشغيله للثانية صباحا اعتباراً من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين http://www.youm7.com/5277881 وزيرة الصحة: تسجيل 80% من سكان محافظة أسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل http://www.youm7.com/5278230 هيئة السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات غدا http://www.youm7.com/5276838 المترو يبدأ مد ساعات تشغيله يوميا للثانية صباحا اعتباراً من الغد http://www.youm7.com/5277629 التعليم توجه طلاب الثانوى بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع http://www.youm7.com/5277293 طلاب الإعدادية الراسبين يؤدون الامتحان المجمع فى الإنجليزى والعلوم والدراسات http://www.youm7.com/5277285 القوى العاملة: 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات http://www.youm7.com/5277690 الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ من الغد أول أيام شهر رمضان http://www.youm7.com/5277542