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أخبار 24 ساعة.. المترو يمد ساعات تشغيله للثانية صباحا اعتباراً من الغد

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين

http://www.youm7.com/5277881

 

وزيرة الصحة: تسجيل 80% من سكان محافظة أسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل

http://www.youm7.com/5278230

 

هيئة السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات غدا

http://www.youm7.com/5276838

المترو يبدأ مد ساعات تشغيله يوميا للثانية صباحا اعتباراً من الغد

 

http://www.youm7.com/5277629

التعليم توجه طلاب الثانوى بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع

 

http://www.youm7.com/5277293

طلاب الإعدادية الراسبين يؤدون الامتحان المجمع فى الإنجليزى والعلوم والدراسات

 

http://www.youm7.com/5277285

القوى العاملة: 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات

 

http://www.youm7.com/5277690

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ من الغد أول أيام شهر رمضان

 

http://www.youm7.com/5277542

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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