شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. المترو يمد ساعات تشغيله للثانية صباحا اعتباراً من الغد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين
http://www.youm7.com/5277881
وزيرة الصحة: تسجيل 80% من سكان محافظة أسوان بمنظومة التأمين الصحى الشامل
http://www.youm7.com/5278230
هيئة السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات غدا
http://www.youm7.com/5276838
المترو يبدأ مد ساعات تشغيله يوميا للثانية صباحا اعتباراً من الغد
http://www.youm7.com/5277629
التعليم توجه طلاب الثانوى بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع
http://www.youm7.com/5277293
طلاب الإعدادية الراسبين يؤدون الامتحان المجمع فى الإنجليزى والعلوم والدراسات
http://www.youm7.com/5277285
القوى العاملة: 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات
http://www.youm7.com/5277690
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يبدأ من الغد أول أيام شهر رمضان
http://www.youm7.com/5277542