شكرا لقرائتكم خبر عن ترك الشاحن فى الفيشة يتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك بعض الخطوات البسيطة يمكن فعلها فى بضع دقائق للتعامل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وهناك بعض العادات الخاطئة التي تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ومن بينها ترك الشاحن فى الفيشة.

ونصح الجهاز بضرورة نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من انواع الشواحن، حيث إن استمرار الفيشة فى مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة (وهو ما يسمى وضع الاستعداد)، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر فى الكهرباء.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء ، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز ومن خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم، أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. أو من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).