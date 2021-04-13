محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

أكد خالد علي المحامي الحقوقي، إخلاء سبيل الصحفي خالد داوود على ذمة القضية 488 حصر أمن دولة لعام 2019.

وقال علي لمصراوي، إن داوود صدر بشأنه قرار إخلاء سبيل من النيابة وتم تنفيذه وهو الآن بمنزله.

وذكرت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن "داوود" وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان الإرهابية في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر 2019.

كما استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة.​