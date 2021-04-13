شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «أنا هربيك».. محمد رمضان يهاجم عمرو أديب مرة أخرى: «وأنا مالي بيك» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الفنان محمد رمضان، هجومه على الإعلامي عمرو أديب على حسابه في «فيسبوك»، من خلال فيديو من مسلسل «نسر الصعيد».

كان الإعلامي عمرو أديب، قد أعلن عبر برنامجه «الحكاية»، مقاضاة محمد رمضان، قائلًا: «لو محدش رباك أنا هربيك».

وأضاف أديب، عبر برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، أنه سوف يقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

ووجه أديب رسالة إلى محمد رمضان قائلًا: «لو محدش رباك أنا هعرف أربيك، البلد دي فيها قانون يسري على الجميع».

وأضاف أديب أن «الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها أتعودت تأخذ الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين»، متابعا: «معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم».

وتابع مقدم برنامج الحكاية: «النهاردة طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على الفنان محمد رمضان، وأي فلوس هخدها من محمد رمضان هوديهم لمستشفى الأطفال في أبوالريش»، مستدركا: «أنا مش من النوع اللي ياخد حقه بالتجاوز، ويا أنا يا أنت، وهنروح للقاضي هو اللي هيقول، وقلة الأدب لأ، ولو محدش رباك يا محمد يا رمضان يبقي أنا اللي هربيك».

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفنانين بعدما قرر تقديم فيلم لشخصية الملك أحمس.

كما شن الاعلامي عمرو أديب هجوما عنيفا على رمضان خلال الايام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: «الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون»، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد «موسى».