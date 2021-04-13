شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليار جنيه لتدعيم شبكة نقل الكهرباء العام المالى المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء جمعيتها العمومية، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة مشروع موازنة العام المالى 2021 /2022، والتى تستهدف ضخ 13.383 مليار جنيه لاستكمال مشروعات إحلال وتجديد الشبكة القومية وبناء عدد من مراكز التحكمات الإقليمية.

وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء يبذل جهودا كبيرة لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لجميع المواطنين والمناطق الصناعية وخدمة الاستثمار ومشروعات الربط الكهربائى الدولى مع دول الجوار وأوروبا.

واستعرضت صباح محمد مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2020/2021 تتمثل فى تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة 2020/2021 متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 13.383 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية وانخفاض نسبة الفقد فى الطاقة من 4.35% عام 2019/2020 إلى 3.8% فى عام 2020/2021، وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3.9% للعام المالى 2021/2022.

وذلك عن طريق الاستمرار فى إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال فى محطات المحولات والاستمرار فى تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة فى محطات محولات الجهد العالى، وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة تهدف إلى شراء كمية طاقة قدرها 195.767 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 146.293 مليار جنيه، وتهدف الموازنة بيع كمية طاقة قدرها 188.132 مليار ك.و.س خلال العام المالى 2021/2022 بقيمة قدرها 162.379 مليار جنيه.

ومن المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء مبلغ 164.730 مليار جنيه فى 30/6/2022 والمتوقع 147.459 مليار جنيه فى 30/6/2021 مقابل الفعلى 130.592 مليار جنيه فى 30/6/2020.