شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى لـ DMC : بذلنا مجهودا كبيرا فى "هجمة مرتدة" ويشارك فيه فنانون من دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة هند صبرى، أنهم بذلوا مجهودا كبيرا للغاية فى مسلسل هجمة مرتدة، وذلك للانتهاء من 30 حلقة عمر المسلسل، قائلة: أنا سعيدة بعملى فى المسلسل، ودورى فيه باسم زينة أبو زيد.

وأضافت الفنانة هند صبرى، خلال برنامج مساء DMC، المذاع على قناة DMC، أن العمل يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، منهم ماجدة زكى وإنجى صبرى وخالد أنور وأحمد صلاح حسنى، وعدد آخر من النجوم الشباب، متابعة: يقدمون أدوارا هتعلّم -إن شاء الله- لأنها علّمت معانا خلال التصوير.

وتابعت الفنانة هند صبرى: يشارك فى العمل الدرامى أيضا فنانون من سوريا ولبنان والأردن، وممثلون من العالم العربى كله، مستطردة: اللمة دى حلوة و"تعطى زخما للمسلسل وتعطيه طابعا عربيا".