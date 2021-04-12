شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير»: الصادرات الزراعية تتجاوز 2.2 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 2.2 مليون طن، خلال الفترة من أول يناير 2021 حتى الآن، بزيادة حوالى 10% عن نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية، أمس، إن الصادرات بلغت مليونين و209 آلاف و800 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، موضحًا أن هذه الصادرات خضعت للإجراءات المصرية والدولية المتبعة في الإشراف على الصادرات الزراعية إلى الخارج.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و235 ألفًا و100 طن، بالإضافة إلى تصدير 400 ألف و590 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 82 ألفًا و149 طن بنجر علف، محتلًا المركز الثالث في الصادرات.

وأوضح «القصير» أن صادرات مصر من البصل احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالى 46 ألفًا و11 طنا، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات بإجمالى 17 ألفًا و534 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالى 17 ألفًا و13 طنًا.

وأشار وزير الزراعة إلى أن صادرات مصر من الفاصوليا احتلت المركز السابع بإجمالى 11 ألفًا و215 طنًا، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالى 9 آلاف و773 طنًا، بينما حصلت الجوافة على المركز التاسع في الصادرات بـ6 آلاف و374 طنًا.

ولفت «القصير» إلى أن صادرات مصر من الرمان احتلت المركز العاشر بـ6 آلاف و229 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الحادى عشر بإجمالى 3409 أطنان، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالى 296 طنًا.