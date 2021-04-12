شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 532 مخالفة مرورية و6 سائقين يتعاطون المخدرات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت الإدارة العامة لمرور أسوان، الاثنين، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الإدارة العامة لمرور أسوان في بيان الاثنين، عن ضبط 532 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط تورسيكل وحجز إداري لـ 5 توك توك بقرار من محافظ أسوان، والتصالح الفوري في 88 مخالفة وتحرير 130 غرامة ونش وسحب تراخيص 93 حالة لعدم قبول التصالح و96 مخالفة لتجاوز السرعة و120 مخالفات متنوعة وضبط 6 حالات تعاطي مخدرات لسائقين أثناء القيادة.