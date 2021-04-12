شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تتصدر المركز الثاني بملتقي طلاب الجامعات العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت جامعة الزقازيق «المركز الثاني» في تدريب الطلاب العرب، على مستوى الجامعات العربية والمصرية، بالملتقى السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، بالمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، التابع لإتحاد الجامعات العربية، والذي يعمل من خلال الأمانة في الأردن.

أقيم الملتقى تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي .

جدير بالذكر، أن الملتقى السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب الطلاب الذي استضافته جامعة طنطا هذا العام خلال الفترة 3-7/4/2021م، يعد إحدى الفعاليات السنوية الرئيسية للمجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى.