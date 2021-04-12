شكرا لقرائتكم خبر عن ذوي الهمم بجامعة طنطا يحصدون 6 ميداليات في بطولة الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، نجاح ذوي الهمم من طلاب الجامعة بالفوز بـ6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و2 فضية و1 برونزية، في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى «‏الشهيد ‏الرفاعي 48» والتي أقيمت بالمركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من 3-5 إبريل الجارى.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية بكل مجالاتها، مشيراً إلى أن مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة الطلابية جزء من خطة الجامعة لدمجهم مع زملائهم.

وأشار إلى حصول أحمد إبراهيم نديم بكلية الآداب على ذهبية الوثب الطويل، ‏ومحمد حلمي محمد بكلية الآداب على الميدالية الذهبية في الرمح ودفع الجلة، وربيع رأفت بكلية الآداب على فضية الرمح، ‏وأماني السيد عبدالغني بكلية الآداب على فضية الجلة وبرونزية 100 متر جرى، كما حصل الطالب ‏‏أدهم الشرقاوي بكلية التربية الرياضية على برونزية الوثب الثلاثى، وعثمان علاء محمد بكلية التربية الرياضية على برونزية 400 متر حواجز.