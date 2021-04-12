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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع بداية رمضان

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أول أسبوع في شهر رمضان.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن «مع اقتراب النصف الثاني من فصل الربيع، نتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة»، ناصحا بتخفيف الملابس بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 30 درجة على القاهرة، وتتجاوزها مع بداية الأسبوع المقبل.

ونصح بعد التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الصيام، مع شرب السوائل بقدر الإمكان خلال فترة الليل، لافتا إلى أن الموجة الحارة ستنكسر ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل لتعاود الانخفاض مرة أخرى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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