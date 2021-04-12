شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنصح بتخفيف الملابس تدريجيا: لا تتواجد تحت أشعة الشمس خلال الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتخفيف الملابس بشكل تدريجي تزامنا مع شهر رمضان.

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «مع اقتراب النصف الثاني من فصل الربيع، نتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة».

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا لتصل إلى 30 درجة على القاهرة، وتتجاوزها مع بداية الأسبوع المقبل.

ونصح شاهين بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الصيام، مع شرب السوائل بقدر الإمكان خلال فترة الليل، لافتا إلى أن الموجة الحارة ستنكسر ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل لتعاود الانخفاض مرة أخرى.