شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة»: 40 ألف موظف سينتقلون للعاصمة الإدارية بداية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك استعدادات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأول تحرك سيكون في شهر 7 و8 المقبل، موضحًا أن أول الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة هم المسؤولين عن الشؤون الإدارية لاستلام المقرات.

وأضاف «الشيخ»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن التطوير للمنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة جميعها جديدة، ولن يتم نقل أي معدات أو أجهزة تم استخدامها في الاماكن، مؤكدًا أن المسؤولين عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي سيكون هم الفرق التي ستنتقل بعد الشؤون الإدارية؛ لأنهم مسؤولين عن التحول الرقمي والربط بين المقرات الجديدة والقديمة والعمل في المحافظات.

وكشف عن أن 40 ألف موظف سينتقلون في المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك معايير تم اتخاذها لنقل الموظفين للمقر الجديد، مؤكدًا أن جميع الوزارات ستنتقل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.