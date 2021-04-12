شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة 12 درجة على القاهرة .. حالة الطقس من الثلاثاء إلى الأحد 18 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 13 أبريل إلى الأحد 18 أبريل 2021، حيث أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء يحدث ارتفاعا تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود طقس مائل للحرارة شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى من 25 إلى 30 درجة، حار جنوبا ودرجة الحرارة العظمى من 34 إلى 36 درجة , لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 15 إلى 20 درجة, ومن يوم الجمعة 16 أبريل يحدث ارتفاع اخر في درجات الحرارة ليسود طقس حار شمالا حتى القاهرة ودرجة الحرارة العظمى من 31 لتصل إلى 37 درجة , بينما يكون الطقس شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة المتوقعة من 37 إلى 40 درجة , ويسود طقس لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى من 15 إلى 20 درجة.

بالإضافة إلى نشاط الرياح المستمر على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

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- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الأربعاء 14 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الخميس 15 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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- حالة الطقس الجمعة 16 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

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- حالة الطقس السبت 17 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد.

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- حالة الطقس الأحد 18 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الثلاثاء 13 أبريل 2021 إلى الأحد 18 أبريل 2021