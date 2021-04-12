شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء : لم نرصد أي مخالفات خلال صلاة التراويح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن عدم رصد أي مخالفات خلال اول صلاة تراويح في مختلف مساجد المحافظة.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعه ابراهيم، مدير عام المديرية، أنه تم أداء صلاة التراويح في 600 مسجد على مستوي المحافظة، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف.

وشدد مدير عام المديرية، على قيام المصلين بارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلي الشخصي والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستمرار إغلاق دورات المياه وعدم السماح بإقامة موائد الرحمن وعدم إلقاء الدروس الدينية أو الاعتكاف في المساجد.

وأعلن مدير عام المديرية عن وقف جميع الأجازات الاعتيادية خلال شهر رمضان المبارك..مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.