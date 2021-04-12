شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «صواريخ رمضان».. حريق بمحل منجد في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، مساء الاثنين، بمحل منجد في منطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

وتبين أن الحريق اندلع نتيجة لهو الأطفال بألعاب نارية «صواريخ رمضان».

وتلقى قسم شرطة محرم بك، بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد محلات بأحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل منجد أفرنجى نتيجة إلقاء أحد الأطفال لصاروخ ناري إحتفالا بقدوم شهر رمضان ما أدى لاشتعال النيران بمستلزمات التنجيد سريعة الإشتعال الموجودة داخل المحل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.