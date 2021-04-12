شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض صدرية يحذر مرضى كورونا من الصيام دون استشارة الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن فرغلي، أستاذ الأمراض الصدرية، إن الفترة الجارية تشهد تزايد في إصابات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن استمرار عملية التطعيم ستفسر عن تراجع انتشار العدوى.

وأكد فرغلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا»، مشيرا إلى أن العدوى تنتقل بنسبة 40% من أشخاص لا تظهر عليهم أعراض.

ورفض أستاذ الأمراض الصدرية المزاعم المتداولة بشأن لقاحات كورونا قائلا «يجب أن يُقبل على التطعيم كل من تتاح له الفرصة»، مشيرا إلى أن الصيام قد يهدد حياة مرضى كورونا، لذلك يجب أن يستشير طبيبه قبل اتخاذ القرار.

وحول الفارق بين الإصابة بالبرد وكورونا قال فرغلي «الرشح والبلغم الملون من أعراض البرد، وقد يكون الميل للقيء أحيانا من أعراض كورونا»، مؤكدًا أهمية استشارة الطبيب قبل الاعتماد على أي بروتوكول لعلاج كورونا.

وأشار إلى أن وفيات بعض الحالات بكورونا بعد أيام قليلة من الإصابة، ترتبط بأمراض القلب، والجلطات.